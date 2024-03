Fruits et légumes : la ville qui se nourrit toute seule

En tout, on a 25 tonnes de légumes bio par an et 1 200 repas par jour dans les cantines de Mouans-Sartoux. C'est la première ferme municipale de France. Et face à ses légumes superstars, une vingtaine d'élus, venus de communes voisines, qui aimerait bien en fait autant. Produire bio, la ville arrive à avoir quasiment les mêmes rendements que si elle était conventionnelle. Une politique de reconquête agricole montrée en exemple par l'Agence Régionale de Biodiversité, qui organise la visite ce jour-là, pour qu'elle en inspire d'autres. Au total, 85% des légumes de la cantine sont produits par la ville. Mais Mouans-Sartoux voit plus grand et rêve de souveraineté alimentaire pour tous ses habitants, notamment grâce à ses jardins partagés, où 400 kilos de légumes sont récoltés. Gilles Perole est à l'origine du projet, et c'est lui qui conduit la politique alimentaire de la ville. Et pour arriver à ce jour, où la commune produira un maraîchage 100% local, il cherche encore à agrandir la surface agricole de la ville. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Pinatel, Q. Trigodet