Fruits et légumes : le bio plus cher en supermarché

Ils occupent de plus en plus de place dans les rayons alimentaires. Les fruits et légumes bio gagnent chaque année des parts de marché dans l'Hexagone, mais leur prix varie d'un commerce à l'autre. L'UFC-Que Choisir a fait la comparaison entre les magasins spécialisés, les primeurs et les grandes surfaces. Le verdict est sans appel, c'est la grande distribution qui prend la plus grosse marge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.