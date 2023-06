Fruits et légumes : le bon plan de la cueillette

C’est une technique à apprendre pour cueillir sans les abîmer. Il faut un peu d’huile de coude, mais pour les habitués, cela vaut le coup de récolter soi-même les produits sur l’exploitation agricole. C’est parfois moitié moins cher que dans les magasins. Avec la flambée des prix des fruits et légumes, la productrice constate un engouement pour la cueillette. Dans une autre exploitation, à 30 kilomètres, les consommateurs apprécient de pouvoir choisir leurs produits, bien mûrs. Un rapport qualité/prix qu’ils ne retrouvent pas dans les supermarchés. Finies les tomates sous-serre, c’est le début de la récolte des variétés anciennes en plein champ, moins chères. Le prix baisse trois euros cinquante, au lieu de trois euros quatre-vingt-dix. Il y a des prix plus attractifs, encore plus intéressants, comme les haricots verts. Cinq euros quatre-vingts à la cueillette contre neuf euros quatre-vingt-dix dans le magasin de l’exploitation. TF1 | Reportage A. Erhel, A. Delabre