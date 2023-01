Fruits et légumes : prourquoi les jeunes en mangent moins

Il suffit de passer un peu de temps devant les étals du marché marseillais pour se rendre compte d'un phénomène. Les jeunes boudent les fruits et légumes. Ceux entre 18 et 35 ans consommeraient même trois à quatre fois moins que leurs grands-parents. Mais cela n'a rien d'étonnant pour un vendeur installé ici depuis 40 ans. "Bien sûr que ça me désole parce qu'on se dit, il n'y a pas de relève", nous confie-t-il. Mais il y a quand même des trentenaires qui cuisinent les légumes. Et selon eux, c'est "une question d'éducation culinaire". Mais ces habitudes de consommation sont loin d'être majoritaires chez les jeunes. En effet, la plupart affirment que les légumes ne sont pas bons. Et ils ont tous une bonne excuse pour ne pas en cuisiner : "Ça demande plus de temps de préparation", "Le jour où je prendrai du poids, je ferai plus attention". Pourtant, ces fruits et légumes, riches en fibre notamment, sont essentiels pour notre santé. Ils sont aussi importants dans la prévention de nombreuses maladies comme l'obésité et le diabète, et ce, à tous les âges. TF1 | Reportage L. Huré, P. Fontalba