Fruits et légumes : vers de nouvelles hausses de prix à la rentrée ?

Sur les étales d'un marché nantais, les fruits et légumes sont bien au rendez-vous. Mais leurs tarifs, eux, ont augmenté depuis quelques jours. Compter de 2 à 3 euros supplémentaires pour un kilogramme de tomates, ou encore des melons de Charente dont le prix a doublé. "Il faut avoir les moyens aujourd'hui pour s'offrir les produits du marché de qualité. Et je trouve que ce n'est pas tout à fait normal", réagit une jeune femme. Parmi les explications, selon un vendeur de primeur, la météo de ces dernières semaines. "Là principalement, ça va être surtout les sécheresses, le manque de marchandises qui arrive. Forcément, plus il y a de demande et moins de marchandises. Tout ça, on le paie maintenant. Et pour l'instant, ça dure", déclare Louis Deniaud. Et si les portemonnaies souffrent, les producteurs de légumes également. Chez un maraîcher, le manque d'eau compromet une partie de sa récolte de salade. Des produits invendables qui seront détruits. Dans la parcelle où nous étions, plus de 50% de la production est touchée. Une perte sèche. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche