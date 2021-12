Fruits exotiques : pourquoi sont-ils si chers ?

Pendant les fêtes de fin d'année, les fruits exotiques s'arrachent. Des produits d'exception aux prix élevés, qui peuvent aller jusqu'à 12 €/kg pour un ananas Victoria, 30 €/kg pour des litchis. Mais pourquoi ces fruits sont-ils si chers ? Nous avons retracé le parcours d'un ananas en provenance de l'île de La Réunion. Pour Gaël, producteur, ses fruits nécessitent une attention particulière. À la sortie, le producteur les vend autour d'1,30 €/kg. Puis, la coopérative entre en action. Elle les emballe, prépare les caisses, et les expédie par avion. Tout cela a un coût. Quand il arrivera chez le grossiste en métropole, notre ananas coûtera 3,60 €/kg. Et il faut aller vite. 24 heures seulement séparent la récolte du déchargement ici à Rungis. Quand ils arrivent dans ces entrepôts, les ananas sont quasiment inchangés et leur saveur conservée. C'est le gros avantage de l'avion. Dès le lendemain, ils seront sur les étales des supermarchés ou chez ce primeur qui vient de recevoir sa commande. Franck Dour l'achète entre 5 à 7 €/kg à Rugis. Mais aux clients, il le revend près de 12 €/kg, soit 5 € pour lui. La plus grosse part de cet ananas revient donc aux primeurs. Le producteur réunionnais, lui, ne touche qu'1,30 €/kg. TF1 | Reportage L. Deschateaux - H. Kapis - M. Derre