Sur ce marché, les tomates bio atteignent presque 5 euros le kilo. Un peu plus loin, dans un magasin bio, elles sont 50 centimes moins chères. Mieux : dans le rayon bio de cette grande surface, le prix descend à 3.99 euros. La tomate du marché est donc la plus chère. Et pourtant ! Ce n'est pas là que la marge est la plus importante...