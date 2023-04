Fruits, légumes français : les supermarchés gourmands sur les prix ?

Au niveau du budget, manger cinq fruits et légumes par jour devient de plus en plus compliqué. Parmi les produits qui ont le plus augmenté, on peut citer les concombres, les tomates. Dans les rayons, pour trouver les prix les moins élevés, il faut souvent se tourner vers les produits étrangers, comme les tomates cerises du Maroc vendues deux fois moins chères que les françaises. L'association Légumes de France dénonce des marges abusives appliquées par la grande distribution. Elle avantagerait les produits venus de l'étranger, comme l'explique Jean-Claude Guehennec, maraîcher dans le Mesnil-le-Roi (Yvelines) dans le 20H de TF1. Un kilo de tomates rondes est par exemple vendu en moyenne deux euros par une coopérative. Il est revendu quatre euros dans les rayons des supermarchés. Le coût du transport ne représente que dix centimes. Le reste (1,90 euro) est la marge du distributeur qui stocke et met en rayon les tomates. Est-elle abusive ? Une seule enseigne a voulu communiquer sans vraiment nous répondre. Un conseil qui vous sera utile : comparer bien les prix. Selon une étude, les tarifs pratiqués par les primeurs seraient aujourd'hui de plus en plus proches de ceux des supermarchés. TF1 | Reportage L. Kebdani, K. Yousfi, I. Zabala