Fruits, légumes, poissons : le succès des casiers frais

Dans la petite ville de Croth (Eure), Élie et Jaquis se rendent trois fois par semaine dans une boutique un peu spéciale pour acheter leur poisson. Il n'y a pas de vendeurs, juste des casiers réfrigérés. Pour récupérer son produit, le client doit simplement taper le numéro du casier sur une borne et payer en carte. Pratique pour les habitants de la petite commune, car la boutique est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette poissonnerie sans contact est la toute première en France. Franck Regnault l'a ouverte il y a un mois. Tous les matins, il vient remplir les 154 casiers avec les produits de sa boutique. Le coût total s'élève à 100 000 euros, avec une dépense mensuelle de 600 euros pour le loyer du local. Poissonnier depuis 40 ans, il souhaite alléger sa charge de travail. De plus en plus de producteurs et artisans investissent dans ces casiers. À Florange (Moselle), l'entreprise Providif fabrique plusieurs dizaines de casiers automatiques clés en main, équipés d'un système de paiement intégré par an. Son carnet de commandes ne cesse de se remplir. Des casiers comme alternative au supermarché, est-ce rentable ? Une petite boutique automatique à Auby, près de Lille, en est un bon exemple. Laurent Butruille y vend désormais les trois quarts de ses fruits et légumes et fixe lui-même les prix. L'agriculteur ne voulait plus avoir affaire à la grande distribution. L'investissement total s'élève à 60 000 euros, dont environ un tiers a été subventionné par la région. Manuel Moutier, fondateur du Casier français, promet aux producteurs une rentabilité rapide. Des agriculteurs payés au juste prix et des clients qui s'y retrouvent avec des produits frais souvent moins chers qu'en grande surface. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Moncelle, R. Reverdy