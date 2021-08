Fuite de données bancaires de 40.000 Français : comment savoir si vous êtes concernés ?

Il n'a fallu que quelques minutes à ce professionnel de la cybercriminalité pour mettre la main sur ce fichier. Sur le darknet, le marché noir de l'Internet, un pirate informatique a mis en ligne plusieurs millions de données bancaires. Parmi elles, plus de 40 000 françaises. On y trouve les seize chiffres de la carte bancaire, la date de validité, le petit code derrière la carte qui permet de valider un achat, et même les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone des propriétaires. Le pirate met en vente chacune de ces informations pour 9 € en moyenne. Pour savoir si vous figurez sur ce fichier, la seule solution est de contacter votre banque et de vérifier régulièrement le débit de votre compte bancaire. Comment s'y sont pris ces voleurs du net ? La plupart d'entre eux ont utilisé la méthode bien connue du "fishing". Les victimes reçoivent un mail, apparemment expédié par leur banque et souvent truffé de fautes d'orthographe, leur demandant de mettre à jour leur numéro de carte. Des données confidentielles ensuite renseignées sur un site frauduleux créé par le pirate. Pour éviter de se faire piéger, de plus en plus de banques proposent de s'équiper de ces cartes bancaires à cryptogrammes dynamiques. Toutes les heures, les trois chiffres au verso changent. Le vol de vos données devient obsolète. Il y a aussi cette dernière innovation qui consiste à utiliser une carte virtuelle non-rechargeable à usage unique. En cas d'usurpation bancaire, votre banque est tenue de vous rembourser intégralement.