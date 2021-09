Fuite du pass sanitaire d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux : que s’est-il passé ?

Toute la journée, ces informations ont tourné sur les réseaux sociaux : le nom, la date du vaccin du président et son QR code qui est resté actif plusieurs heures. Comment ces données privées se sont-elles retrouvées en ligne ? Selon l'Élysée, il ne s'agirait pas d'une défaillance de sécurité, mais d'une fuite malveillante. “Il s'agit d'une faute déontologique de la part de professionnels de santé qui peuvent avoir accès au dossier vaccinal du président”, a déclaré l’entourage d’Emmanuel Macron. Les professionnels de santé peuvent-ils si facilement accéder à ces informations ? Nous avons demandé la procédure à ce médecin généraliste. “On met simplement le numéro de sécurité sociale d'un patient. Même sans sa carte vitale, je peux avoir accès à son QR code, donc à son pass sanitaire”, explique le Dr Tura Milo. Le dossier est donc accessible, mais à condition d'avoir le numéro de sécurité sociale du patient. Cet épisode pose la question du risque d’usurpation des QR codes. Que faire si cela vous arrive ? “Le Français qui est victime de ça, la meilleure façon qu'il a finalement pour se défaire de cet usage frauduleux, c'est de régénérer un code qui est diffèrent. On va sur le site vaccin.amelie.fr et on régénère son QR code”, conseille Éric Bothorel, député LAREM, spécialiste de cybersécurité. Un nouveau QR code qui ne désactive pas l'ancien pour le moment. Le gouvernement assure travailler à rendre cela possible. Pour rappel, usurper un QR code est passible de 750 euros d'amende.