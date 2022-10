Fuites de gaz en mer Baltique : quels risques ?

Des images montrant un cercle bouillonnant de près d’un kilomètre de diamètre ont été filmées mercredi par les garde-côtes suédois. Il s’agit de la nouvelle fuite suspecte, repérée en mer Baltique. Le gaz provient d’une explosion qui a eu lieu 70 mètres sous le niveau de la mer. Quels sont les produits qui fuient ainsi dans l’atmosphère ? Il s’agit de méthane, un gaz qui n’est pas toxique pour la santé, mais très nocif pour l’effet de serre sur la planète. Les fuites sont situées sur les deux gazoducs en provenance de Russie, Nord Stream 1 et 2. Il y en a quatre au total. Quelle conséquence auront-elles sur l’environnement ? Selon des instruments de mesure en Île-de-France, le méthane qui s'échappe n’est pas encore arrivé chez nous. Mais au total, près de 500 000 tonnes de gaz devraient se répandre en Europe et aggraver le réchauffement climatique. Combien de temps vont durer ces fuites ? Il est impossible de les stopper, mais Nord Stream 2, construit récemment, n'a pas été mis en service et les fournitures de Nord Stream 1 étaient interrompues. TF1 | Reportage B. Christal, E. Lefebvre, J.Y. Chamblay