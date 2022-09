Fuites de gaz : sabotage en mer Baltique ?

En remontant, le gaz fait presque l'effet d’une éruption sous-marine. Tout commence dans la nuit du dimanche 25 septembre. Une première secousse est enregistrée proche du gazoduc Nord Stream 2. Puis, il y a eu une deuxième lundi, à 19h04 précisément, proche du Nord Stream 1. Des secousses sont enregistrées par des sismologues et d’après eux, elles sont tout sauf naturel. S’agit-il d’un sabotage ? Tout l’indique. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l’Europe font plus de 1 000 kilomètres de long. Or, les fuites se sont produites à seulement quelques kilomètres les unes des autres, et en moins de 24 heures. L’accident est peu probable. Mais alors, qui est responsable ? Le gaz est un enjeu majeur depuis le début de la guerre en Ukraine. C’est le principal moyen de pression des Russes sur les Européens. Moscou avait fermé le robinet depuis septembre. Les fuites n’auront donc pas de conséquence immédiate. En revanche, à long terme, ces coupures rendent probablement l’arrêt des Nord Stream définitif. TF1 | Reportage F. Litzler, B. Rey