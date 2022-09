Fuites de vos données sur Internet : quels recours ?

“Les données ont été publiées”. Avec ce message écrit sur leur site, les pirates font savoir qu’ils ont mis en vente des fichiers volés à l’hôpital de Corbeil-Essonnes. À quoi peuvent servir ces données ? Numéros de sécurité sociale, noms, prénoms, ordonnances, emails… On pourrait croire que seule votre vie privée est menacée par la diffusion de ces informations. C’est faux, en premier lieu, c’est bien votre compte en banque qui est visé par les hackers. Vous l’avez peut-être déjà reçu, ce fameux SMS d'arnaque au compte formation. C’est typiquement suite à un vol de données que l'escroc a pu avoir votre numéro. Comment se protéger ? Le gouvernement a annoncé qu’il allait augmenter de plusieurs millions d’euros les budgets investis dans la cybersécurité des services publics. Mais, les pirates y accèdent surtout en piégeant les salariés qui y travaillent via des emails frauduleux, ou ils récupèrent leurs mots de passe et s’infiltrent dans le système informatique des hôpitaux. Il faut sensibiliser le personnel. TF1 | Reportage F. Litzler, G. Barents