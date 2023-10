Fuites d'eau : des aides promises qui tardent à venir

Au pied du château d'eau, c'est une attente sans fin pour Philippe De Plasse, maire de Foufflin-Ricametz (Pas-de-Calais). Son village fait partie des 170 "ponts noirs", selon le plan pour l'eau du gouvernement, où les fuites sont importantes notamment. Ce maire aurait pu bénéficier des financements promis par Emmanuel Macron en mars dernier. Pourtant à ce jour, toujours rien. D'après Philippe De Plasse, "du plan Macron, on n'a pas touché un euro, alors qu'on doit trouver 250 000 euros. Et sur ces 250 000 euros, on a dû chercher de l'argent sur 60 ans comme emprunt". Il a emprunté pour renouveler son réseau, vieux de près de 100 ans. Les travaux sont tout juste achevés. Selon nos informations, plus de la moitié des communes qui sont censées être subventionnées attendent toujours des nouvelles du gouvernement et des agences de l'eau. Quelque 62 millions d'euros ont été dépensés cette année par l'État, mais principalement pour des études souterraines avant d'engager des travaux à plus long terme. Il y a pourtant urgence. Dans les communes où le réseau est très défaillant, près de la moitié de l'eau puisée dans le sol n'arrivent pas à destination. TF1 | Reportage Y. Hovine, M. Debut, M. Enault