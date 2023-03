Fuites d’eau : un fléau pour les communes

En urgence, la rue a été bloquée à Portes-lès-Valence. Une pelleteuse et une équipe de cinq personnes sont sur place. Chaque minute compte. Avec l'eau, il faut agir le plus vite possible. Des fuites comme celles-ci, il y en a plusieurs par jour dans cette agglomération de la Drôme, avec parfois des pertes considérables. Dans ce petit village aux portes du Vercors, 35 % de l'eau potable n'arrive pas à destination, perdue, gaspillée à cause des fuites. À Barbières, l'eau n'a jamais été un problème, coulant en abondance des cols du Vercors. Mais la sécheresse de l'an dernier a tout changé pour Bernard Previeu. Le maire a pris conscience qu'il ne pouvait plus se permettre de gâcher le moindre litre. Il y a urgence à renouveler un réseau d'eau qui date de l'après-guerre. À quelques kilomètres de là, Valence a l'un des taux de fuite le plus faible de France, 15 %. Comment expliquer de tels résultats ? D'abord, la ville renouvelle ses canalisations au fur et à mesure et non pas uniquement quand il y a une fuite. Des travaux lourds, chers, mais essentiels. L'autre clé du succès, c'est la technologie. Dans ce centre de pilotage, trois techniciens traquent les fuites grâce à 650 capteurs de son installés sur tout le réseau et qui détectent les débits d'eau anormalement élevés. Les fuites potentielles s'affichent en rouge sur l'écran et sont localisées au mètre près. Une fois sur place, nouvelle écoute. Le doute est définitivement levé. Cette technologie très efficace pour détecter les fuites le plus tôt possible avant la casse ne permet pas pour autant de les prévenir. Pour cela, il faut un robot qui se glisse et faufile dans les canalisations pour faire un diagnostic de l'état du réseau. Le coût du diagnostic s'élève à 400 000 euros. Abordable pour les grandes villes, impossible pour les villages ruraux sans une aide de l’État, qui pour l'instant, n'existe pas. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Simon, A. Dubail