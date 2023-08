Fukushima : des eaux contaminées qui font polémique

Malgré la controverse, Tepco l’opérateur de la centrale en a fait une opération de communication. Ce jeudi matin à quatre heures, le rejet dans l’océan Pacifique des eaux contaminées de Fukushima débute. Au total, le Japon prévoit d’évacuer plus de 1,3 million de mètres cubes d’eaux usées. Les rejets sont sans incidence écologique, selon un pêcheur japonais que nous avons interviewé. L'Agence internationale de l'énergie atomique qui supervise l’opération de rejet a donné son feu vert. Tous les prélèvements effectués, y compris par des ONG, ont des niveaux très inférieurs au plafond établi par l'Organisation mondiale de la santé. Mais la Chine ne le voit pas de cet œil et annonce ce jeudi 24 août, la suspension de toutes ses importations de produits de la mer japonais. C'est une décision qui menace la survie économique de la filière pêche. Outre la Chine, le projet suscite la colère de certains voisins asiatiques. Des rassemblements ont eu lieu à Hong Kong et notamment en Corée du Sud. Mais au Japon, signe d’une certaine résignation, la manifestation de ce jeudi matin près de la centrale de Fukushima n’a réuni que neuf personnes. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Bregere