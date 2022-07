Fumée toxique : l'ennemi des pompiers

Au moment d'intervenir sur un nouvel incendie tout juste déclaré, la visibilité des pompiers est presque réduite à zéro. Avec les moyens du bord, ils font face aux fumées noires qui contiennent du benzène, du cyanure et du monoxyde de carbone. On a le même décor apocalyptique sur plusieurs kilomètres. Il s’agit d’une fumée statique aussi nuisible que celles des pots d'échappements. Dans de telles conditions, les pompiers doivent de toute urgence protéger une ligne à haute tension. Mais, pour un parc de panneaux solaires se trouvant sur les lieux, c'est trop tard. Il a été traversé par les flammes. A la mi-journée viennent s'ajouter des cendres incandescentes, qui, en plus de gêner la progression des soldats du feu, peuvent être également à l'origine de nouveaux départs d'incendies. Voilà l'un des casse-têtes auxquels les pompiers doivent faire face de plus en plus. Des feux qui se propagent depuis maintenant des jours et qui menacent d'aller de l'autre côté du sentier, c'est ce qu'on appelle des sautes de feu. C'est un problème supplémentaire pour ces pompiers sur le front maintenant depuis une semaine. TF1 | Reportage F.X. Ménage, G. Vuitton