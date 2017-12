Comment fumer le saumon ?

Au mois de décembre, les Français consomment au total plus de 4 000 tonnes de saumon fumé. Ce dernier est considéré comme l'un des produits stars des fêtes de fin d'année. Il est produit, en majorité, industriellement. Mais il existe encore des ateliers de fumage artisanal. C'est le cas du Fumage Artisanal du Sichon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.