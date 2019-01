Fusillade à Bastia : au moins un mort et six blessés

Une fusillade a fait au moins un mort et six blessés ce mercredi 30 janvier 2019 à Bastia, en Corse. Un homme d'une soixantaine d'années a ouvert le feu dans la rue de la ville, avant de se retrancher dans son appartement. La piste terroriste est à priori écartée, celle du banditisme également. L'auteur des coups de feu est déjà connu par la justice pour des antécédents de violences. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.