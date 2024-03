Fusillade à Moscou : au moins 40 morts, plus de 100 Blessés

Des spectateurs terrorisés tentent de se cacher sous les sièges, pour se protéger et échapper aux balles. Face à eux, des assaillants tirent froidement, méthodiquement sur leurs cibles, dans cette gigantesque salle de spectacle de la banlieue de Moscou. Le public allait assister à un concert d'un groupe de rock russe, quand des coups de feu retentissent. Impossible encore de connaître le nombre des assaillants, mais sur les images, qui nous parviennent sur les réseaux sociaux, on en aperçoit au moins quatre cagoulés. Certains sont cagoulés, en tenue de camouflage. Avec leurs armes automatiques, on les voit tirer sur plusieurs spectateurs qui s'effondrent un à un. Au sol, plusieurs victimes. Selon un premier bilan des autorités, on compterait au moins 40 morts et plus de 100 blessés. À tout prix, paniquées, les personnes présentes tentent de s'enfouir. Une centaine ont été évacués. D'autres, se seraient réfugiés sur le toit du bâtiment. Après avoir tiré, les assaillants ont lancé une grenade ou une bombe incendiaire, ce qui a provoqué un immense incendie à cette heure toujours en cours. Les forces spéciales russes ont immédiatement été dépêchés sur place et une enquête pour acte terroriste a été ouverte par les autorités. TF1 | Reportage M. Chantrait, J. Garro