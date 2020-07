Fusillade à Nice : quelle réponse du gouvernement ?

Lundi à 9h30 du matin, une fusillade a éclaté devant un supermarché de la Cité des Moulins à Nice. C'est la troisième en un mois. Le quartier, récemment réhabilité, reste une zone sensible connue pour du trafic notamment de stupéfiants, mais pas pour une violence importante. Les habitants, eux, mettent en avant des problèmes économiques et sociaux. Le ministère de l'Intérieur tient à afficher sa fermeté et occuper le terrain en annonçant un renfort de 60 CRS.