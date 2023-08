Fusillade à Nîmes : un quartier miné par le trafic de drogue

Les policiers de la CRS-8 sont entrés dans le quartier Pissevin, à Nîmes. Immédiatement, les guetteurs donnent l'alerte. Ils inspectent les garages et les voitures, à la recherche de stupéfiants et d'armes à feu. L'unité d'élite, déployée à Marseille ce week-end, intervient ce mardi 22 août à Nîmes, après une troisième fusillade en trois jours. Avant l'arrivée des policiers, les points de deal étaient toujours actifs. Pour les trafiquants, il n'est pas question d'arrêter. En quelques années, Nîmes est devenue une plaque tournante du trafic de drogue. Le quartier Pissevin est l'épicentre des violences. Il y a six mois, un homme a été abattu dans un règlement de compte au même endroit. L'arrivée de la CRS-8 suffira-t-elle à ramener le calme ? Pour ce soir, les habitants y croient. Mais une mère de famille s'inquiète déjà de la voir repartir. Au total, 15 000 personnes vivent dans le quartier de l'ouest de Nîmes. Le maire de la ville veut qu'une compagnie de CRS-8 y soit affectée en permanence. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Maillard, S. Iorgulescu