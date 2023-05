Fusillade à Paris : un homme tué en plein jour

Devant l’agence immobilière, où la victime travaillait, ses proches sont effondrés. Il est 15 h 20, quatre hommes en scooters s'arrêtent sur le boulevard. L’un d’entre eux cherche l’agent immobilier. Il prend la fuite et traverse vers un commerce. C’est une scène d’une rare violence, dans un arrondissement chic de la Capitale, à deux pas de l’Arc de triomphe. “Ce sont des choses qui n’arrivent jamais dans le quartier, au fait. Moi, j’habite juste à côté et je n’ai jamais vu cela”, réagit un habitant. “On est forcément choqué de voir ces scènes-là, que l’on n’a pas l’habitude de voir. De voir que c’est arrivé à quelques mètres”, rajoute un autre. La victime est un homme de 31 ans, connu des services de police, notamment pour violence. Les deux scooters utilisés ont été retrouvés à plus d’une heure des lieux de la fusillade, couverts de mousses d’extincteur, une technique bien connue des malfrats pour effacer toute trace ADN. Les enquêteurs étudient la piste du règlement de compte. TF1 | Reportage M. Bajac, M. Rio, A. Tocny