Fusillade à Prague : l'onde de choc

Beaucoup de douleur sur la place, où viennent se recueillir des habitants et de nombreux étudiants, devant une multitude de bougies. Des drapeaux noirs ont été dressés sur certaines façades, à la mémoire des victimes de la fusillade de l'université. Au marché de Noël, les touristes sont présents, mais l'atmosphère n'est plus la même. Le drame s'est déroulé le 21 décembre dans une université en plein centre historique de Prague. Alors que l'assaillant tire avec son arme automatique, en contrebas sur la place, un civil s'adresse à lui pour le déconcentrer. Au même moment dans le bâtiment, les policiers cherchent le tireur pour le neutraliser au plus vite. Quand ils s’approchent du tireur, l'homme retourne son arme contre lui et meurt. Quatorze personnes ont perdu la vie dans l'université et 25 autres ont été blessées, dont plusieurs grièvement. Demain, le gouvernement tchèque a décrété une journée de deuil national. La population est invitée à observer une minute de silence à huit heures. TF1 | Reportage L. Boudoul, C. Blanquart, S. Humblot