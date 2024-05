Fusillade à Sevran : un mort et plusieurs blessés

C'est un quartier désormais sous surveillance policière. Dans la cité sensible des Beaudottes, les patrouilles se succèdent depuis la fusillade survenue la nuit dernière. L'objectif est de dissuader les dealers de reprendre les armes et de poursuivre leur vendetta sans fin. Il est presque minuit vendredi quand le bruit d'un fusil-mitrailleur retenti dans le quartier. Un tueur cagoulé vient de sortir d'une voiture et d'ouvrir le feu, près d'une trentaine de fois avec sa kalachnikov. Un homme est abattu, six de ses proches sont blessés par balles. Samedi soir, la brigade criminelle tente toujours de mettre la main sur le commando. Les policiers n'ont aucun doute et parlent déjà d'un règlement de comptes sur fonds de guerre de territoire entre trafiquants. "On est vraiment dans des techniques dignes des cartels sud-américains. Venir comme ça en des voitures avec des armes de type kalachnikov qui sont des armes de guerre et puis arroser, parce qu'on parle de 25, 30 douilles, enfin, c'est une scène de guerre. C'est une violence inouïe", dit Éric Henry, conseiller spécial du Syndicat alliance police nationale. Les Beaudottes sont, depuis près de 20 ans maintenant, une des principales plaques tournantes du trafic de drogue en région parisienne. Dans la cité, les guetteurs sont omniprésents et prêts à tout pour protéger leur juteux business. Lors de notre tournage, nous sommes d'ailleurs pris à partie par des dealers qui nous forcent à effacer nos images sur-le-champ. À la fin du mois de mars, une opération anti-drogue Place nette y avait été lancée. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, tout sourire, était venu quelques jours plus tard sur place, saluer les habitants de la ville. Mais magistrats comme policiers sur le terrain savent pertinemment que le combat est encore long et que les millions d'euros de chiffre d'affaires de la drogue risquent d'entraîner à Sevran comme ailleurs de nouvelle fusillade. TF1 | Reportage G. Brenier, F. Maillard