Fusillade au Texas : pourquoi les Américains veulent garder leurs armes

Il existe de nombreux supermarchés des fusils et des pistolets aux États-Unis. Dans l'un d'eux à San Antonio (Texas), par exemple, 100 000 armes sont vendues tous les mois. La tuerie dans l'école d'Uvalde a eu lieu à seulement quelques dizaines de kilomètres de là. Mais ce jeudi, le magasin ne se désemplit pas. Les habitués sont toujours là. Parfois, certains clients que nous avons croisés ce matin semblent à peine dépasser la vingtaine. Contrairement aux idées reçues, les ventes d'armes ne diminuent pas après une tuerie. Bien au contraire, certains clients se ruent vers les armes, car ils ressentent le besoin de se protéger. D'autres craignent un durcissement de la législation. Quand vous arrivez dans un supermarché en voulant acheter une arme, vous remplissez un formulaire avec votre nom et votre adresse. Vous avez à répondre aussi à des questions du type "êtes-vous un fugitif ? Avez-vous été condamné ? Pour Johnny Dury, propriétaire d'une armurerie à San Antonio, la législation est déjà bien stricte. C'est inutile de la rendre encore plus contraignante. Aux États-Unis, il y aurait 400 millions d'armes en circulation. C'est plus que le nombre d'habitants. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsard