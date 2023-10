Fusillade aux États-Unis : le tireur toujours en fuite

Blindés, militaires, l'armée vient d’arriver en renfort. Dans toutes les rues de Lewiston, des patrouilles s'activent. Une immense chasse à l’homme est lancée. Chaque minute compte pour retrouver Robert Card, 40 ans. Sur une photo publiée par la police, il apparaît fusil semi-automatique à la main, prêt à tirer. Dans la soirée du mercredi 25 octobre, peu avant 19 heures, il ouvre le feu dans un bowling. Certains parviennent à s’enfuir. Ceux qui ont échappé au pire décrivent de longues minutes de terreur. Après la première attaque, il a ensuite abattu les clients d’un bar-restaurant à six kilomètres de là. Depuis, l’homme est en fuite. Seule sa voiture, un SUV blanc, a été retrouvée. Son profil inquiète les autorités. Réserviste de l’armée américaine, Robert Card souffre de problèmes mentaux et a récemment été interné en hôpital psychiatrique. Tant qu’il n’a pas été arrêté, la ville est totalement à l’arrêt. Dans le ciel, un hélicoptère quadrille le secteur. Les rares résidents rencontrés décrivent la même atmosphère pesante. Depuis le début de l’année, plus de 15 000 personnes sont mortes dans des violences par arme à feu aux États-Unis. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Monnier, A. Poupon