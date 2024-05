Fusillade dans un commissariat : deux policiers blessés

Le policier, touché au thorax et à la jambe, s'apprête à passer sa deuxième nuit à l'hôpital. Le pronostic vital du père de famille est toujours engagé. Son collège est tiré d'affaires. Tout a commencé, hier 9 mai, dans un immeuble du 13e arrondissement de Paris. Les voisins rencontrés, nous décrivent tous un homme au comportement inquiétant. Une femme de 73 ans, alertée par le bruit, ouvre sa porte. Il est environ 22h, quand l'homme l'agresse au cutter et pénètre dans son logement. Quand les policiers arrivent, ils enfoncent la porte de l'appartement et utilisent leur pistolet à impulsion électrique pour l'interpeller. L'individu est ensuite conduit au commissariat juste à côté. Au vu de son état, l'un des deux gardiens de la paix prépare un éthylotest. L'homme en profite, il se lève, déverrouille l'étui du fonctionnaire et s'empare de son arme. Le policier, qui vient de se faire dérober son pistolet, tente de le maîtriser avec son collègue. L'homme tire et fait un premier blessé. L'autre fonctionnaire est à son tour touché, mais parvient à prendre son arme et fait feu sur l'assaillant. Trois enquêtes sont ouvertes, dont l'une pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. TF1 | Reportage J. Quancard, C. Chevreton, R. Maillochon