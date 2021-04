Fusillade en pleine rue à Paris : une personne tuée et une autre blessée

Plusieurs coups de feu ont été tirés en plein jour devant l'hôpital Henry Dunant dans le 16ème arrondissement de Paris. Les passants qui ont assisté à la scène n'en reviennent toujours pas. "J'ai entendu une détonation. J'ai tourné la tête, il y a avait un mec allongé le long de l'arbre et il y a un autre type qui arrivait, qui a tiré deux détonations en direction de sa tête. Le Monsieur qui a tiré, je l'ai vu repartir en marchant tranquillement", raconte un témoin devant nos caméras. Le premier homme touché au visage meurt sur le coup. Une femme, agent de sécurité, est également touchée. Elle est gravement blessée. Plusieurs indices laissent penser aux enquêteurs qu'il s'agit d'un règlement de comptes, notamment le profil de l'homme tué. Il était connu pour meurtre, trafic de drogues et association de malfaiteurs. L'assaillant aurait pris la fuite sur un scooter. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinat" et "tentative d'assassinat".