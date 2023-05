Fusillade : l’appel du Mairie de Villerupt

La mairie et les habitants demandent des renforts policiers, des effectifs supplémentaires, qui auraient peut-être pu permettre d’éviter la fusillade sur fond de trafic de drogue, qui a eu lieu samedi 13 mai en plein centre ville. Un assaillant a ouvert le feu, blessant cinq personnes, dont trois grièvement. Et selon le Maire, ce n’est pas faute d’avoir alerté l’État. “ Quand le Ministre est venu, on était à peu près 87 agents, aujourd'hui 179 et quand on envoie des courriers au ministère, et qu’on n’a pas de réponse. J’en ai envoyé trois ou quatre, je n’ai eu aucune réponse, sans abandonner. Et la population derrière nous fait ressentir et derrière tout ça, et bah, c’est nous qui devons assumer les carences de l’État.” Affirme Pierrick Spizak, maire (PCF) de Villerupt (Meurthe-et-Moselle). L’auteur de la fusillade a quant à lui été arrêté ce lundi 15 mai, à l’aube, par les policiers de la BRI. L’homme a de nombreuses mentions sur son casier judiciaire notamment des vols et des violences volontaires aggravées. Selon nos informations, la piste du règlement de compte sur fond de trafic de drogue est privilégiée par les enquêteurs. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Bourdarias, C. Blanquart