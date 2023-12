Fusillade meurtière à Prague : un étudiant français présent dans l'université témoigne

Une dizaine d'étudiants sont en équilibre sur une corniche. Un tireur se trouve dans leur université, tout près. Quelques minutes plus tard, ils sautent vers une terrasse en contrebas alors que des tirs retentissent. Des policiers se déploient partout. C'est la panique à Prague. L'assaillant, lui, se trouve sur un balcon de l'université. C'est un étudiant de 24 ans lourdement armé. Il meurt durant l'intervention de la police alors que tous les étudiants reçoivent l'ordre de se barricader dans leur classe. Nous avons pu joindre l'un d'entre eux, Paul, un Français, qui filme des images de panique. "On a pris peur, on s'est mis juste sous la table", raconte-t-il. "J'ai vu une fille touchée à la poitrine, du sang sur les marches, beaucoup d'étudiants blessés". Avec ses camarades, il est évacué, vingt minutes plus tard, vers un autre bâtiment alors que l'intervention des secours n'est pas finie. Le tueur, de nationalité tchèque, avait annoncé son acte sur les réseaux sociaux. Les étudiants sont évacués à la tombée de la nuit. Le tueur a également assassiné son père. Dans sa revendication, il affirme s'inspirer d'une collégienne russe qui avait tué deux mineurs au début du mois. Mais selon les autorités tchèques, ses motivations ne seraient pas politiques. TF1 | Reportage B. Christal, B. Guénais, M. Bajac