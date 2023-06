Fusillade mortelle à Nantua : un quartier sous le choc

L'auteur présumé d'une fusillade en plein centre-ville de Nantua a été interpellé, après s'être retranché quatre heures dans l'immeuble, à l'image. En fin de matinée, il rentre dans un bar et ouvre le feu en direction de plusieurs personnes. Un homme, touché à l'abdomen, décède. Les autres sont blessés. Au même moment, dans la rue, des témoins entendent des cris. Tout l'après-midi, la petite ville, d'ordinaire si paisible, s'est retrouvée bouclée par les gendarmes. Les commerces ont été contraints de fermer. Les 3 500 habitants ont été confinés, y compris les élèves dans les écoles. Isolée, dans son appartement, la famille à l'image prend des nouvelles de la plus jeune sœur, encore bloquée dans son lycée. Quand l'homme se rend enfin, à quelques mètres d'un collège, les parents viennent récupérer leurs enfants. Les portes s'ouvrent, le soulagement. Ce soir, une cellule psychologique est mise à disposition des victimes et des habitants. De leur côté, les enquêteurs vont tenter de déterminer les circonstances de cette fusillade. TF1 | Reportage C. Gerbelot, J. Chaize