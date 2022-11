Fusillades à Cavaillon : les services publics sont de retour

Sous très haute surveillance, l'agence de la Sécurité sociale a rouvert ses portes au cœur de cette cité de Cavaillon, après huit mois de fermeture. Pour les habitants qui devaient faire plus de 20 km pour effectuer leurs démarches administratives, c'est une bonne nouvelle. En septembre 2021, les services sociaux de ce quartier gangréné par le trafic de drogue avaient dû fermer suite à plusieurs fusillades, parfois en plein jour dont une avait fait un mort. Comme en témoigne ce riverain que nous avions rencontré. Uu an après, Carole Perez peut retourner travailler sereinement à l'agence. Elle s'était retrouvée au milieu d'une fusillade un matin en sortant de sa voiture. "C'est vrai que c'est très impressionnant, ça fait peur. La direction a décidé de fermer le centre, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, on est là, ils ont mis en place des moyens pour nous mettre en sécurité. Alors, je suis contente", assure cet agent technique de la CPAM de Vaucluse. Dans les locaux, trois caméras de surveillance ont été installées. Un vigile est posté toute la journée à l'entrée. Et aucun public n'entre dans l'agence sans rendez-vous. "On a un partenariat avec la police nationale et la police municipale qui organisent des rondes autour de notre accueil", rassure Sophie de Nicolaï, directrice départementale de la CPAM de Vaucluse. Contactés par téléphone, les policiers affirment que les deux points de vente de drogue ne sont plus visibles dans la cité. Les habitants constatent en effet dans leur quotidien moins de violences, mais ils restent vigilants. Au mois de février dernier, dix policiers sont venus renforcer les effectifs sur le terrain. Ils patrouillent la nuit afin de ne pas laisser les trafiquants de drogue de se réinstaller dans cette petite cité de Cavaillon. TF1 | Reportage P. Lefrançois, E. Binet, H.P. Amar