Fusillades à Lorient : des CRS envoyés en renfort

L'émotion ne retombe pas dans le quartier de Kervénanec à Lorient, après la mort d'un homme de 35 ans, dimanche 3 septembre. Une fusillade a éclaté à l'intérieur d'un appartement, au troisième étage de l'immeuble. La piste d'un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants semble la plus probable pour les enquêteurs. Les habitants sont encore sous le choc. Depuis quelques semaines, les incidents se répètent dans le quartier de Kervénanec : agressions au couteau, coups de feu… Pour Fabrice Loher, le maire de Lorient, cette situation ne peut plus durer. Une demi-compagnie de CRS est arrivée mardi soir, pour une opération de sécurisation du secteur. Les syndicats de police demandent une augmentation des effectifs sur le long terme. "Nous, ce qu'on demande, c'est des renforts rapides, des collègues de terrain et surtout une investigation.", dit Ludovic Baille, secrétaire départemental du Morbihan. Une enquête pour assassinat a été ouverte par le parquet de Lorient. Les habitants du quartier de Kervénanec espèrent retrouver au plus vite de la tranquillité. TF1 | Reportage S. Guerche, K. Moreau