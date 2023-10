Fusillades, braquages... d'où viennent les armes utilisées en France

Des règlements de compte avec des armes de guerre ont éclaté à Valence, en mai 2023 et en plein cœur de Marseille, il y a un mois. Les kalachnikov sont impliquées dans seulement quinze à 20 % des règlements de compte. La plupart du temps, les tireurs se servent de revolvers ou de pistolets automatiques. Identifier les armes utilisées dans les fusillades, c'est la mission de Patrick, expert balistique au service national de police scientifique d'Écully, dans le Rhône. Il vient de recevoir une kalachnikov, saisie lors d'une perquisition, a-t-elle déjà servi dans un règlement de compte ? Pour le savoir, il va analyser la marque laissée par l'arme sur la balle et il lui faudra à peine quelques minutes pour le découvrir. Chaque année, la police scientifique analyse des dizaines de balles et les conclusions sont pour le moins, surprenantes, car le type d'arme utilisée varie en fonction des villes. Les kalashnikovs, vendues entre 500 et 2 500 euros, sont importées illégalement de la région des Balkans, Le marché noir des pistolets et des revolvers est alimenté en partie par les cambriolages de particuliers et d'armureries. Chaque année, 10 000 vols sont déclarés en France. TF1 | Reportage J. Cressens, B. Guénais, C. Busine