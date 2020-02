Fusillades en Allemagne : la piste de l'extrême droite privilégiée

C'est sans aucun doute le racisme qui a armé le bras de Tobias R, le citoyen allemand de 43 ans à l'origine des fusillades de la nuit de mercredi à Hanau. L'attention des enquêteurs a été attirée par une vidéo et un manifeste testament d'une quarantaine de pages retrouvés dans sa voiture. Les théories raciales complotistes s'y mêlent et l'assaillant y appelle également à l'extermination des étrangers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.