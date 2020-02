Fusillades en Allemagne : les habitants inquiets

Pour les riverains, la ville d'Hanau a été pris pour cible parce qu'une importante communauté kurde, d'ordinaire paisible et sans tension particulière, y vit. La tension est grandissante, car la menace du terrorisme d'extrême droite est de plus en plus présente. Le tueur semble s'inscrire dans cette mouvance. Selon les premiers éléments de l'enquête, ses motivations étaient très clairement xénophobes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.