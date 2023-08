Fusillades en série : des renforts à Marseille

En plein jour, un homme de 26 ans est abattu sous les yeux des habitants de la cité. Dylan est la dernière victime de règlements de comptes en 2023. Une année particulièrement meurtrière. En tout, cette année, 68 fusillades ont éclaté à Marseille dans une vingtaine de quartiers. C’est déjà plus que l’année 2022, alors que nous ne sommes qu’en août. Cette accélération de la violence s’explique par une guerre sans merci entre deux réseaux de trafiquants, le Yoda et le DZ Mafia. Comme l'explique Frédérique Camilleri, préfète de police, Bouches-du-Rhône, “ce sont deux clans qui sont extrêmement structurés, importants, avec des intérêts dans de nombreuses cités à Marseille. On estime qu’ils ont jusqu’à une vingtaine de points qu’ils tiennent, qui génèrent de l’argent à travers le passage des consommateurs.“ Certains points de deal peuvent rapporter plus de 80 000 euros par jour. Alors, dans cette guerre de territoire, une logique de vendetta s’est installée entre les deux groupes. Depuis début 2023, plus de 1 100 trafiquants ont été interpellés. C’est 26% de plus que l’année dernière. La CRS 8 arrive demain 18 août à Marseille. TF1 | Reportage P. Géli, P. Gardet, M. Jit