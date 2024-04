Fusillades et règlements de compte : Dijon au cœur du trafic

C'est la cinquième opération antidrogue, en moins d'une semaine, pour des policiers dans le quartier de Grésilles, repère des trafiquants de drogue. Il ne s'agit pas des habituels quartiers sensibles des grandes métropoles, mais à Dijon, réputé tranquille, devenu depuis quelques mois le théâtre de violences exacerbées. Très vite, première saisie sur un dealer, un pochon de résine de cannabis et une liasse de billets. Comment cette ville, d'à peine 160 mille habitants, est-elle devenue l'une des destinations privilégiées des trafiquants de drogue ? Les policiers sont postés à chaque coin de rue, depuis le lundi 25 mars 2024, pour l'opération place nette XXL dans la métropole. Le mois de mars était d'une violence extrême, fusillades à répétition, en moins de deux semaines, il y a eu trois blessés et deux morts. Le fils de Sifia était l'une des victimes poignardées dans un règlement de compte. Réponse des forces de l'ordre, les points de deal de la ville, extrêmement profitables, attirent depuis peu des petites mains, venues notamment de Marseille, pour essayer d'en prendre le contrôle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Cloix, Q.Trigodet, M. Belot