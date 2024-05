Fusillades mortelles à Sevran : l'inquiétude des habitants

Un corps est étendu à Sevran, le dimanche 5 mai. À quelques mètres, un homme fait un massage cardiaque à une autre victime, en vain. Deux morts sont abattus en plein après-midi, en plein jour, au milieu d'un parc très fréquenté. L’agresseur tire plus d'une vingtaine de balles. Zora, une habitante que nous avons interviewée, a tout entendu. Elle nous a dit que le quartier était redevenu calme ces derniers mois, mais cette fusillade et une autre le vendredi 3 mai, qui a fait un mort, lui font peur. Le trafic de drogue gangrène plusieurs quartiers de la ville. Le centre est plus tranquille d’après les habitants, mais certains pensent que cela ne va pas durer. Déménager n’est pas si simple. Pour les enquêteurs, la fusillade du dimanche 5 mai est probablement liée au trafic de drogue. En Seine-Saint-Denis, le gouvernement multiplie les opérations "zéro délinquance", opération "Place nette". Ce sont de grands coups de filet dans les rues qui peuvent entraîner des guerres de territoire entre les gangs. Dans le département, où se dérouleront la plupart des épreuves des Jeux olympiques, les autorités vont, dans les semaines qui viennent, continuer à mener des opérations contre le trafic de drogue. TF1 | Reportage F. Litzler, I. Bornacin, G. Vuitton