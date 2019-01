Fusion de communes : vraiment utile ?

La commune de Bourgtheroulde (Normandie) est née en 2016, suite à la fusion de plusieurs autres communes. Il ne s’agit pas d’un cas isolé car ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur dans notre pays. En quatre ans, plus de 1 500 villes ou villages ont disparu. Un regroupement qui permet de réaliser des économies et de mettre en commun les compétences. Illustration à Cherbourg-en-Cotentin dans la Manche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.