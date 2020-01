Fusion des communes : un premier divorce à minuit

Après trois ans de mariage, la commune de Troarn et Sannerville vont divorcer à minuit. C'est un référendum local qui a mis fin à l'idylle, car en 2016, lors de la fusion, il n'y a eu aucune concertation. Aujourd'hui, certains des habitants le regrettent, mais la plupart sont soulagés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.