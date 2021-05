Fusion des régions : où sont les économies promises ?

Notre enquête aurait dû logiquement commencer à Strasbourg ou à Nancy. Mais c'est à Paris dans les beaux quartiers qu'elle débute. Dans un hôtel particulier, à boulevard Saint-Germain dans la très chic VIIe arrondissement. Dans ce lieu, 250 mètres carrés sont la propriété de la région Grand Est. Acheté il y a trois ans, le bâtiment a coûté près de trois millions d'euros. C'était la grande promesse il y a six ans pour la fusion. En effet, en fusionnant l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, ils espéraient faire des économies énormes. Effectivement, il y a eu des économies, mais elles sont minimes. Avec la fusion, la région a notamment pu renégocier à la baisse des contrats d'assurance ou acheter des ordinateurs à des lycéens. La somme des gains réalisée par la région se situe entre 50 millions et 100 millions d'euros. Ce qui est très loin du milliard qu'on leur avait promis. D'autant que dans le même temps, d'autres dépenses ont fortement augmenté. Dans cette région grande comme la Belgique, on a conservé les trois anciennes capitales. Châlons-en-Champagne, Metz et Strasbourg. Cela veut dire, trois hôtels de régions et tous les fonctionnaires qui vont avec. La suite dans le reportage ci-dessus.