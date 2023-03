Fusion des régions : où sont passées les économies ?

Les commandes publiques groupées constituent l'un des principaux avantages des grandes régions. Dans le Grand Est, lorsqu'il a fallu déployer la fibre optique, le coût d'installation a été divisé par trois. La région annonce une économie d'un peu plus de 200 millions d'euros. Le nouveau découpage territorial devait permettre de multiplier ce type d'opération Pourtant, dans son rapport annuel, la Cour des comptes se montre plus que septique. "La fusion des régions a [..] occasionné des surcoûts importants, notamment en matière de rémunération des personnels dont [...] le nombre n'a pas été réduit. " Pas de réduction d'effectif ni du nombre de bâtiments utilisés, tous les anciens hôtels de région ont été maintenus. Dans le Grand Est, par exemple, en plus de Strasbourg, il y a toujours un site à Metz et un autre à Châlons-en-Champagne. "On a un surcoût parce que ça a engendré la complexité. On a des régions qui sont gérées sur plusieurs sites. Donc on est obligé de mettre des navettes en place pour transporter les courriers. On est obligé de payer des nuits d'hôtel à des agents et à des élus, parce que la distance est trop longue. Finalement, on a complexifié les choses au lieu de simplifier. Ce qui explique les surcoûts". Explique Jean-Philippe Atzenhoffer, docteur en sciences économiques à l'université de Strasbourg (Bas-Rhin). Le Conseil régional du Grand Est ne nie pas les surcoûts liés à la fusion. Mais demande encore un peu de patience, d'autant que les régions ont hérité de nouvelles compétences depuis la réforme. "Évidemment, dans un premier temps, quand on a mutualisé nos effectifs, on a fait la mutualisation par le haut. C'est-à-dire, on n'a pas rabaissé le niveau de rémunération des agents sur les régions les moins bien payés. On l'a fait plutôt dans le sens inverse. Quand on regarde les économies, d'année en année, elles augmentent". L'exemple le plus récent est le prix de l'électricité, payé par la région. Malgré la crise énergétique, il a diminué de 15 % grâce à la fusion. TF1 | Reportage L. Zajdela, P. Vogel, É. Schings