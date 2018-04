Fusion des régions, où sont les économies ?

Cela fait maintenant deux ans que la carte de la France a changé de visage. En effet, au lieu de 22 régions, il n'y en a plus que treize. En janvier 2016, une réforme unifiant certaines régions a été faite par François Hollande en vue de faire des économies, notamment estimées à dix milliards d'euros par an à l'époque. Qu'en est-il exactement ? Que pensent les élus régionaux de cette fusion et est-elle aussi rentable que prévu ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.