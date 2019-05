Fusion Renault-Chrysler-Fiat : la naissance d'un géant

Un mariage a été annoncé le matin de ce lundi 27 mai 2019 entre les deux groupes automobiles Renault Nissan et Fiat Chrysler. Si les noces ont effectivement lieu, l'ensemble deviendra numéro un mondial. Il produira et vendra des voitures à travers le monde. Le nouveau groupe pourrait écouler près de 9 millions de véhicules en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.