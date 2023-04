Futur médecin : cette commune paie ses études

En Bretagne, une commune manque de médecin, en région parisienne, un étudiant en médecine n'a pas suffisamment d'argent pour financer ses études. Et s'ils faisaient affaire ensemble. En été 2022, dans une lettre, Léonard Farcy en troisième année de médecine, propose un marché à la mairie de Plévenon. Si elle lui verse 400 euros par mois jusqu'à la fin de ses études en 2030, il s'y installera ensuite pendant au moins sept ans. "Il était enthousiaste, et comme il avait fait déjà fait trois saisons en tant que saisonnier à Plévenon dans un camping, la mairie a saisi l'occasion", souligne Hervé Van Praag, maire (SE) de Plévenon - Cap Fréhel (Côtes-d'Armor). Ce procédé est-il légal ? C'est le cas car Léonard joint à sa lettre le texte de loi qui le prouve. En revanche, s'il rate son diplôme ou renonce à être médecin, il devra rembourser l'argent à la commune, en tout, 45 000 euros. C'est un soulagement pour le jeune homme qui n'a plus de problème pour sa voiture ou ses livres de cours. Il comptait, de toute façon, exercer plus tard dans les Cotes-d'Armor. Il connaît bien la région. En 2030, il s'installera donc dans la commune de Plévenon. Et le maire a déjà tout prévu en achetant une maison médicale. Les habitants sont déjà dans l'impatience. Les deux médecins les plus proches sont débordés. Ils ont plus de 65 ans. A l'arrivée de Léonard, ils sont déjà partis à la retraite. TF1 | Reportage D. Sitbon, J- Y. Chamblay