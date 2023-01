Future ligne de train dans le sud-ouest : les habitants vont devoir payer

Sont-ils prêts à payer pour un train qu'ils ne prendront jamais ? Au sud du futur tracé à Saint-Symphorien, les 3 à 10 euros par an et par foyer ne passent pas du tout. "On est très remonté parce que c'est un projet qui n'est pas du temps. Il n'y aura pas de retombées pour Saint-Symphorien ou les communes aux alentours, il n'y a pas de gare, rien de prévu", explique le maire de la commune, Bruno Gardere. Pourtant, dans la commune voisine, à Argelouse, il n'y a pas de taxe de prévu. Anomalie du logiciel de calcul, seuls les 90 habitants de cette commune échappent à l'augmentation de leurs impôts locaux, leur mairie étant, semblerait-il, à plus d'une heure de Bordeaux, Mont-de-Marsan ou Dax. Le tracé de la LGV Sud-Ouest reliera Bordeaux à Toulouse en 1h15, contre 2h aujourd'hui, sur une voie toute neuve. Il n'est pas question de réutiliser les rails déjà installés. À seulement 4 km de sa commune, au cœur d'une forêt encore marquée par les incendies, pour ce maire fermement opposé au projet, c'est la double peine. "Pourquoi la fragiliser encore plus ? Je pense qu'il vaut mieux continuer à la développer", s'exprime Vincent Dedieu, maire (SE) de Origine (Gironde). TF1 | Reportage S. Petit, R. Dybiec, J.L. Perez