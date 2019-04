G7 à Biarritz : la DGSI alerte sur des risques de violences

À un peu plus de quatre mois du G7 à Biarritz, les services de renseignement sont déjà très inquiets. Ils affirment que les phases préparatoires pour s'opposer au sommet ont déjà commencé. La DGSI alerte donc sur un risque accru de violences et d'affrontements. Ils s'attendent à ce que des casseurs internationaux convergent vers la ville et fassent du G7 une tribune de leurs revendications. Alors, quel profil va-t-on retrouver à Biarritz ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.